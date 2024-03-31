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Психолог назвала тесты для определения уровня усталости

Психолог Кочетова: уровень усталости можно оценить с помощью тестов

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Существует большое количество разных тестов, и в том числе тесты на утомляемость и уровень стресса. Однако доверять можно только тем, которые имеют научное обоснование, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

«Если в интернете выложен тест без указания автора теста, автора адаптации теста на русский язык, если это иностранный тест, без указания на источник литературы, то такому тесту лучше не доверять. А если возникла необходимость оценить свой уровень усталости, и это серьезный вопрос, который беспокоит, лучше всего записаться на консультацию к психологу», – посоветовала специалист.

Так, по ее словам, можно пользоваться такими тестами, как, например, «Коэффициент усталости» (автор Жиль Аззопарди, перевод М. Куницыной). Он позволяет определить коэффициент усталости и насколько человек обессилен или полностью опустошен.

«Можно использовать Шкалу астенического состояния (ШАС) (авторы Л. Д. Майкова, Т. Г. Чертова), предназначенную для экспресс-диагностики астенического состояния. Методика разработана на основе пунктов опросника MMPI (Миннесотский многоаспектный личностный опросник). Также эффективна методика определения уровня невротической астении, разработанная в НИПНИ им. Бехтерева», – привела пример психолог.

Подробнее о том, как на человеке может сказаться сорванный отдых, можно ли считать отпуск с детьми полноценным, какой отдых лучше всего помогает восстановиться, и может ли отпуск нанести вред — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».

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