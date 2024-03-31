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Физики решили столетнюю проблему плавки любых материалов

PRE: новая теория позволила точно вычислять температуру плавления различных тел

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Shutterstock/Factory_Easy

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии решили проблему, которая не давала покоя физикам более 100 лет. Она заключалась в невозможности заранее точно предсказать температуру плавления различных материалов. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review E (PRE).

На протяжении десятилетий понимание трех основных состояний материи – твердых тел, жидкостей и газов – основывалось на фазовых диаграммах температура-давление. На этих диаграммах показаны условия, при которых существует каждое состояние, с четкими линиями, разделяющими их. Однако для одной важной линии — линии плавления — обозначающей переход между твердым телом и жидкостью, не хватало универсального описания.

Физики сумели вывести простое параболическое уравнение, определяющее линии плавления для любых материалов. Решение оказалось универсальным, поскольку ученые полагались на фундаментальные физические константы — постоянную Планка (она указывает, сколько энергии имеет каждый фотон зависимости от его частоты или цвета), а также массу и заряд электрона.

Исследователи отметили, что их открытие принесет пользу не только физикам-теоретикам, но и найдет практическое применение при разработке новых лекарств и проектировании современных материалов.

Ранее ученые впервые создали квантовый вихрь, искривляющий пространство и время.

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