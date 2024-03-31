Россиянам рассказали, как продлить молодость кожи

Солнцезащитный крем, увлажнение кожи и здоровый образ жизни помогут продлить молодость. Об этом «Ленте.Ru» рассказала врач-косметолог Наталья Михайлова.

Ежедневное нанесение солнцезащитного крема (с SPF) должно войти в привычку, особенно важно для жителей южных регионов. Использовать нужно круглогодично по утрам. Защита от ультрафиолета позволит избежать преждевременного старения и рака кожи.

Также любую кожу (а не только сухую) необходимо регулярно увлажнять.

Важен и образ жизни: достаточный и качественный сон, питье чистой воды, сбалансированное здоровое питание и ограничение фастфуда, сладостей, выпечки и газировки. Спать лучше ложиться до 23 часов, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки гормона мелатонина.

До этого врач рассказала, что избавиться от возрастных пятен на коже можно с помощью домашней косметики, подобранной косметологом. Также помогут процедуры фотоомоложения и плазмолифтинга. Защититься от пятен поможет крем с SPF, который нужно наносить даже в пасмурную погоду.

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