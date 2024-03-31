Названы факторы долголетия, на которые можно повлиять

Долголетие – комплексное явление, которое обеспечивается синергией множества факторов. Семью из них возможно управлять. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Все факторы долголетия можно поделить на управляемые и неуправляемые. Неуправляемые – это генетические факторы. Замечено, что в семье, где живут долгожители, их дети тоже имеют высокий шанс стать долгожителями. Генетические факторы – это где-то 25% от общего комплекса факторов долголетия, так что, даже если вы родились в семье, где средняя продолжительность жизни не очень высокая, то есть еще резерв в 75%, ­– это факторы, которыми мы можем управлять», – рассказал Прощаев.

По его словам, в числе этих факторов позитивное отношение к жизни, интеллектуальная и физическая активность, питание, качественный сон. Также важно корректировать такие сенсорные дефициты, как нарушение зрения и слуха. Они могут возникать в процессе жизни человека и могут исправляться с помощью специальных устройств. Кроме того, важно избегать черепно-мозговых травм, соблюдая правила безопасности, особенно, если работа связана с физическим риском.

«Важно отметить, что питание должно быть построено таким образом, чтобы исключить переедание. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, адаптированной под наши реалии: морскую рыбу можно заменить озерной, тропические фрукты – плодами из нашей полосы. В день необходимо употреблять не менее 400-500 грамм разноцветных овощей и фруктов – чтобы это было проще делать, не забывайте добавлять овощи и фрукты к каждому приему пищи! Что касается физической активности, то правило здесь такое: двигаться нужно каждую свободную минуту – пройти лишнюю остановку пешком, поставить урну для бумаг в другом конце комнаты, для того чтобы подняться и пройти», – рассказал специалист.

Изучение иностранных языков, интеллектуальные игры, кроссворды, освоение новых навыков (программирование, рисование, скрапбукинг и т.п.), по словам Прощаева, также обеспечивают долголетие, в частности продлевают молодость мозга.

«Качественный сон также очень важен. Единой нормы не существует, она индивидуальна. Как понять, достаточно ли вы спите? С утра вы должны чувствовать себя отдохнувшими, а днем вас не должно клонить в сон. Если вы довольно часто себе устраиваете дневной «сон-час», значит, нужно пересмотреть режим и выделять на сон больше времени», – поделился Прощаев.

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