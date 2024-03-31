Россиянам рассказали, как по виду языка диагностировать различные заболевания

Осмотр языка и слизистой оболочки полости рта – важная часть похода к врачу. У здорового человека слизистая оболочка языка имеет бледно-розовый цвет, без налета, с ровной складкой посередине и хорошо выраженными сосочками. Изменение цвета может говорить о наличии различных заболеваний, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«При инфекционных заболеваниях язык становится ярко-красным, при анемии – бледным, а при проблемах с желчным пузырем окрашивается в желтый. При заболеваниях сердца и легких язык приобретает синюшный оттенок», – отметила Федосьина.

Во время осмотра языка специалисту также важно оценить качество и количество налета. У здорового человека допустим тонкий налет белого цвета, он должен легко удаляться зубной щеткой или специальной щеточкой для чистки языка.

«Белый, плотный налет на языке – признак воспаления или нарушения двигательной активности желудочно-кишечного тракта. Это происходит, например, при забросе содержимого из желудка в пищевод. Налет коричневого цвета может появляться у больных с заболеваниями легких и кишечника, желтого цвета – при застойных явлениях в желчном пузыре», – рассказала специалист.

Однако не только цвет налета имеет значение. По словам гастроэнтеролога, при ощущении сухости во рту необходимо помнить о возможном сахарном диабете, обезвоживании при диарее, интоксикации и наличии аутоиммунного заболевания. Часто сухость языка бывает связана и с повышением температуры тела. В тяжелых случаях язык может потрескаться, а в ранки попадают бактерии или грибки. Это может стать причиной тяжелого воспаления.

«Для выявления причины изменений языка врачу могут потребоваться лабораторно-инструментальные методы диагностики – например, общий и биохимический анализ крови, посев на флору с поверхности языка, УЗИ органов брюшной полости, обследование на бактерию Helicobacter pylori, гастроколоноскопия и исследование кала», – заключила врач.

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