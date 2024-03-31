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Россиянам рассказали о симптомах биполярного расстройства

Психиатр Павличенко: периоды депрессии и возбуждения указывают на БАР

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Биполярное аффективное расстройство (БАР) проявляется чередованием депрессий и маниакальных стадий. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры психического здоровья МГУ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр ПКБ 1 имени Н. А. Алексеева Алексей Павличенко.

При БАР депрессии могут сменяться маниакальными состояниями. Они сопровождаются бредовыми идеями, галлюцинациями, состоянием возбуждения и агрессивностью. При гипоманиакальных состояниях симптомы болезни в целом такие же, но их тяжесть заметно ниже, а бред и галлюцинации не характерны.

Главные факторы риска — наследственность, прием наркотических препаратов (особенно в подростковом возрасте) и наличие других психических заболеваний.

Близкие человека с БАР должны следить за тем, чтобы он или она соблюдали режим дня, не злоупотребляли алкоголем, не принимали наркотики, пили лекарства, назначенные специалистом. Также стоит оградить больных от дополнительных стрессов.

До этого ученые связали деменцию и психические расстройства с изменением кислотности мозга.

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