Российские врачи удалили девочке-подростку грибковую опухоль в форме зуба

Пациентке из Тюмени удалили из околоносовой пазухи грибковую опухоль в форме зуба, которая затрудняла дыхание. Об этом сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №2 Тюмени.

Мицетома — грибковое новообразование, которое обычно поражает кожу, но также может образовать шар в околоносовой пазухе. В случае 16-летней тюменки опухоль имела форму зуба и затрудняла дыхание. Ей успешно провели операцию и выписали из больницы с хорошим самочувствием.

«В момент эндоскопической операции мы были достаточно удивлены, что у пациентки на дне полости носа оказалось опухолевое новообразование — мицетома. Данное заболевание чаще всего характерно для взрослых пациентов. В нашей практике за последние 6 лет это первый ребенок с мицетомой», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Без лечения мицетома могла привести к разрушению структур носа и поражению глаз.

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