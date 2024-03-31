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Создана техника избавления от паралича лицевых мышц

Хирурги в Седарс-Синай научили улыбаться детей с параличом лицевых мышц

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Mary Ann Liebert, Inc., publishers

Новая хирургическая техника позволит улыбаться пациентам с параличом лицевых мышц. Исследование опубликовано в журнале Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine.

Синдром Мёбиуса — редкое врожденное состояние, при котором у человека нет мимики: он не может улыбаться, у него нарушена речь и затруднено глотание. В новом исследовании ученые выяснили, что лицевой нерв у пациентов с этим заболеванием проявляет остаточную активность.

Это позволило ученым из Медицинского центра Седарс-Синай разработать хирургическую процедуру, которая подарила возможность симметрично улыбаться нескольким детям-участникам исследования.

Врачи использовали ткани из ноги пациентов. Улыбка пациентов была спонтанной, естественной и согласованной с их эмоциональным состоянием.

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