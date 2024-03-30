Ученые выяснили, что посадка лесов в неправильных местах может повредить планете

Американские ученые из Университета Кларка выяснили, что посадка деревьев в неправильных местах может способствовать глобальному потеплению, усиливающему климатические катаклизмы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Деревья поглощают углекислый газ, и восстановление деградировавших лесных массивов или посадка саженцев для увеличения лесного покрова служат одним из инструментов в борьбе с изменением климата.

Но в некоторых случаях большее количество деревьев означает, что меньшее количество солнечной энергии отразится от поверхности Земли, следует из статьи.

Ученые впервые учли в расчетах эффект альбедо — количества солнечного излучения, отражающегося от нашей планеты. Они обнаружили, что из-за изменения альбедо охлаждающий эффект от новых лесопосадок может сократиться на 20-80%.

Согласно исследованию, превращение в леса лугов и саванн умеренного пояса снизит альбедо этих регионов, увеличив нагрев Земли.

Лучшими местами для проектов по лесовосстановлению специалисты назвали джунгли Амазонки и Конго.

Ранее ученые выяснили, что бурые медведи разрушают рукотворные леса.