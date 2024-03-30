Ученые выяснили, что за последние 45 лет тепловые волны стали дольше, жарче и опаснее

Китайские ученые из Университета имени Сунь Ятесена выяснили, что за последние 45 лет во всем мире тепловые волны стали общирнее, жарче, длительнее и опаснее как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Как показал анализ данных, с 1979 года скорость движения тепловых фронтов снизилась на 20%, что означает, что оказавшиеся в них люди дольше подвергаются воздействию высоких температур. В то же время частота таких событий увеличилась на 67%.

В исследовании говорится, что с 1979 по 1983 год глобальные волны тепла длились в среднем восемь дней, но с 2016 по 2020 год эта продолжительность увеличится до 12 дней. По словам ученых, что Евразия особенно сильно пострадала от продолжительных волн жары.

Выводы специалистов основаны на результатах компьютерного моделирования, согласно которым усиление и продление периодов высоких температур было связано с тепловыми выбросами в результате сжигания ископаемого топлива.

«Результаты показывают, что более продолжительные, длительные и медленно движущиеся смежные волны тепла окажут более разрушительное воздействие на здоровье человека и окружающую среду в будущем, если выбросы парниковых газов продолжат расти и не будут немедленно приняты эффективные меры», — подчеркнули авторы научной работы.

Ранее ученые заявили о губительном эффекте летней жары 2022 года для жителей Европы.