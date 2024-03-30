Ученые нашли сходства между синдромом Дауна и болезнью Альцгеймера

Структура белков при болезни Альцгеймера и синдроме Дауна имеет общие черты. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Structural & Molecular Biology (NSMB).

Синдром Дауна — наиболее распространенное хромосомное нарушение у людей и самая частая генетическая причина интеллектуальной инвалидности. У более чем 90% людей с этим диагнозом развивается болезнь Альцгеймера в возрасте от 55 до 60 лет.

При обоих заболеваниях происходит накопление амилоидного белка и тау-белка. Однако не было известно, отличаются ли их структуры. В новом исследовании ученые с помощью криоэлектронной микроскопии обнаружили сходства в белках при болезни Альцгеймера и синдроме Дауна. Разрешение изображений при этом было практически на уровне атомов.

Результаты подтверждают общие механизмы болезни Альцгеймера и синдрома Дауна и могут привести к лучшему лечению обоих состояний. Ученые отметили, что важно включать людей с синдромом Дауна в клинические испытания препаратов, нацеленных на амилоидный и тау-белки.

Ранее врачи рассказали, как вернуть память на ранней стадии деменции.