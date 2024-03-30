Врачи рассказали, как вернуть память на ранней стадии деменции

Изменение образа жизни может замедлить или обратить вспять легкие нарушения памяти. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании Finger участвовали 1200 финнов с высоким риском проблем с памятью из-за наличия у них гипертонии. Работа показала, что изменение диеты, физические и когнитивные тренировки значительно улучшают или поддерживают память и мышление.

«Это был важный вывод — первое достаточно крупное исследование деменции, которое показало, что можно обратить вспять прогрессирование потери когнитивных функций на ранней стадии», — пишет Daily Mail.

Основатель фонда по борьбе с деменцией, Мьюир Грей, порекомендовал 30 минут в день уделять быстрой ходьбе, а также добавить по одной минуте на каждое десятилетие после 60 лет. Самому эксперту 79 лет, поэтому он проходит 33 минуты в день. При этом важен ритм: дыхание должно стать более частым, но возможность говорить при этом нужно сохранить.

На пенсии важно избегать изоляции и скуки: можно продолжать работать, либо начать заниматься волонтерством, чтобы продолжать общаться с людьми. Также можно присоединиться к хору или изучать какой-либо навык в обществе других, добавила Сьюзан Митчелл из организации по исследованию болезни Альцгеймера в Великобритании.

Эксперт рекомендовала всем восьмичасовой ночной сон и средиземноморскую диету, богатую растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами из рыбы и растительных масел. Также важно ограничить потребление соли и алкоголя.

Нужно избегать пассивного или активного курения, а также прогулок по загруженным машинами дорогам.

«У тех, кто живет в пределах 50 метров от главной дороги, вероятность развития деменции на 7% выше, чем у людей, живущих на расстоянии более 300 метров, где уровень мелких твердых частиц, которые могут попасть в кровоток, может быть в десять раз ниже», — объяснил доктор Том Расс из Эдинбургского университета.

Помимо этого, нужно заботиться о здоровье зубов, так как его ухудшение было связано с повышенным риском деменции. Помогут в этом гигиена, использование жевательной резинки и регулярные осмотры стоматолога.

Также исследования показывают, что снижение слуха увеличивает риск деменции в 3-5 раз. Кроме того, около 2% всех случаев деменции связаны с ухудшением зрения.

Ранее ученые выяснили, что 92% людей с легкими нарушениями памяти не знают о своем расстройстве.