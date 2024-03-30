Назван идеальный вес для молодых и пожилых людей

Умеренно избыточный вес минимизирует риск сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 65 лет, особенно при наличии диабета. Исследование представлено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2024).

Ученые проанализировали данные почти 23 тысяч пациентов со средним возрастом 59 лет. ИМТ — это показатель для оценки наличия ожирения или дефицита веса. Чтобы узнать свой, нужно вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах.

Анализ показал, что для людей моложе 65 лет идеальный ИМТ составляет 24 кг/м², а для пожилых — 27 кг/м². Эти выводы справедливы и для людей с диабетом 2-го типа, которые более подвержены риску проблем с сердцем. Также риск летального исхода повышался при увеличении окружности талии.

В группе среднего возраста избыточный вес (ИМТ от 25 кг/м² до 29,9 кг/м²) был связан с увеличением риска летального исхода (за 13 лет наблюдения) из-за сердца на 13%. Минимален риск был при ИМТ менее 25 кг/м², что соответствует нормальному весу. Однако у людей старше 65 лет ИМТ в диапазоне избыточного веса был связано со снижением риска летально исхода на 18%.

«Наши результаты показывают, что для пожилых людей, которые имеют умеренно избыточный вес, но не страдают ожирением, поддержание, а не похудение может быть более практичным способом снижения их риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний», — заключили врачи.

Авторы предполагают, что ожирение может обеспечить некоторую защиту от опасных для жизни заболеваний. Возможно, меньший риск летального исхода связан с тем, что у пожилых с умеренным избытком веса меньше риск переломов и падений, а также больше ресурсов, чтобы пережить период острого стресса.

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