Ученые: политические взгляды связаны с побочными эффектами вакцинации

Сторонники республиканской партии чаще сообщают о побочных эффектах вакцины от COVID-19, чем сторонники демократов. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали более 620 тысяч сообщений о побочных эффектах вакцины, собранных с 2020 по 2022 год. Оказалось, что в штатах Америки, где большинство голосует за республиканскую партию, было больше сообщений о побочных эффектах вакцины от COVID-19, чем в демократических штатах. На каждые дополнительные 10% республиканцев в штате шансы на сообщение о каком-либо серьезном побочном эффекте увеличивались на 21%.

Многие влиятельные члены республиканской партии разделяют взгляды антипрививочного движения. Возможно, это способствует распространению этих же взглядов среди обычных граждан. Ученые отметили, что проблема не в самой партии, а в политической поляризации. Она не несет никому пользы и подвергает здоровье людей ненужному риску: статистика показывает, что в пандемию больше летальных исходов коронавируса было в штатах, где больше избирателей голосовали за республиканскую партию.

Ранее иммунолог предупредил, что побочные эффекты вакцины могут быть вызваны самовнушением.