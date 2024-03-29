Ученые выяснили, что птицы кодируют в памяти места хранения еды

Американские биологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что черношапочные гаички — небольшие птицы из семейства синицевых — обладают особым свойством памяти, позволяющим им запоминать места хранения пищи. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Черношапочные гаички известны своим умением заготавливать еду впрок. В теплое время года одна птица может запасти до 500 тыс. питательных фрагментов, а затем найти все свои тайники.

Ученые имплантировали гаичкам зонды, чтобы считать мозговую активность птиц, а затем наблюдали, как пернатые заполняют и проверяют свои хранилища с семенами подсолнечника.

Результаты показали, что каждый раз, когда птица прятала еду, в ее гиппокампе активировались разные комбинации нейронов. Эти шаблоны напоминали штрихкоды. Когда гаичка извлекала пищу из определенного места, в ее мозге возникала та же последовательность.

«Эти результаты позволяют предположить, что каждая нейронная метка представляет собой конкретный эпизодический опыт, уникальный по месту и времени в жизни птицы», — уточнили исследователи.

Ученые предположили, что подобные механизмы могут существовать в мозге млекопитающих и людей.

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