Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые указали на растущую опасность боеприпасов времен мировых войн

RSOS: бомбы эпох Первой и Второй мировых войн становятся все нестабильнее

close
100%
Policia

Ученые из Университета Ставангера и Норвежского оборонного научно-исследовательского института выяснили, что из-за своего химического состава снаряды и другие боеприпасы, оставшиеся в земле со времен Первой и Второй мировых войн, теряют стабильность, что увеличивает вероятность их взрыва. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

После двух мировых войн в XX веке в различных частях света осталась масса неразорвавшихся бомб, которые периодически находят в ходе раскопок. В некоторых случаях такие находки взрываются.

По словам исследователей, проблема старых боеприпасов заключается в том, что взрывчатку того времени изготавливали с использованием аматола — вещества, полученного путем смешивания нитрата аммония с тротилом. Со временем аматол становится более летучим из-за медленного воздействия влаги, металлов в почве и других соединений. Это означает, что аматол с большей вероятностью сдетонирует, если что-то потревожит начиненный им снаряд.

Ученые подчеркнули, что необходимо тщательнее проверять любые места исторических сражений перед застройкой. В противном случае риск подрыва старых бомб будет увеличиваться с каждым годом.

Ранее в России создали крыс-киборгов для поиска наркотиков и взрывчатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами