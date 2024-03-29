Ученые указали на растущую опасность боеприпасов времен мировых войн

Ученые из Университета Ставангера и Норвежского оборонного научно-исследовательского института выяснили, что из-за своего химического состава снаряды и другие боеприпасы, оставшиеся в земле со времен Первой и Второй мировых войн, теряют стабильность, что увеличивает вероятность их взрыва. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

После двух мировых войн в XX веке в различных частях света осталась масса неразорвавшихся бомб, которые периодически находят в ходе раскопок. В некоторых случаях такие находки взрываются.

По словам исследователей, проблема старых боеприпасов заключается в том, что взрывчатку того времени изготавливали с использованием аматола — вещества, полученного путем смешивания нитрата аммония с тротилом. Со временем аматол становится более летучим из-за медленного воздействия влаги, металлов в почве и других соединений. Это означает, что аматол с большей вероятностью сдетонирует, если что-то потревожит начиненный им снаряд.

Ученые подчеркнули, что необходимо тщательнее проверять любые места исторических сражений перед застройкой. В противном случае риск подрыва старых бомб будет увеличиваться с каждым годом.

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