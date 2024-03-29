Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо блюдо, снижающее риск развития диабета и болезней сердца

Daily Mail: рыба с картофелем снижает риск развития диабета и болезней сердца

close
100%
Shutterstock/femeindrei

Употребление морепродуктов и рыбы (такой как минтай, тунец и лосось) с картофелем может снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на мнение специалистов из министерства здравоохранения Великобритании.

Специалисты подчеркнули, что взрослому человеку нужно съедать не менее двух порций рыбы или морепродуктов в неделю. При этом одна порция должна включать в себя жирные виды рыбы, такие как лосось или тунец.

Дело в том, что рыба является богатым источником белка и полезных жирных кислот омега-3. Их употребление поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, позволяет снизить уровень холестерина в крови, нормализовать артериальное давление и вес. Другая составляющая этого блюда — картофель, содержит неперевариваемые пищевые волокна, которые перерабатываются полезными кишечными бактериями.

По подсчетам экспертов из министерства здравоохранения, более частое употребление традиционного британского блюда фиш-энд-чипс (рыбное филе с картофельными ломтиками) поспособствует снижению риска развития диабета на 15%, а рака — почти на 42%. Специалисты также заявили, что сокращение доли мяса в рационе в пользу рыбы может стать способом экономии денег.

Ранее стало известно, какой шоколад полезен для кишечника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами