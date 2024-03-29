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Ученые остановили старение клеток человека с помощью белков «бессмертных» тихоходок

ProtSci: белки тихоходок замедлили метаболизм в тканях человека

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Depositphotos

Американские биологи из Университета штата Вайоминг и других научных учреждений выяснили, что произойдет при введении белков тихоходок в человеческие клетки. Исследование опубликовано в научном журнале Protein Science (ProtSci).

Тихоходки — крошечные беспозвоночные существа, известные своей невероятной выносливостью и способностью выживать в самых экстремальных условиях, включая открытый космос. Их способность противостоять внешним воздействиям обусловлена умением превращать свои ткани в гель, однако до недавнего времени ученым были неизвестны механизмы, лежащие в основе этой особенности.

Команда сосредоточилась на конкретном белке под названием CAHS D, который защищает ткани от иссушения. С помощью различных методов исследователи показали, как CAHS D приводит клетки в гелеобразное состояние при стрессе, сохраняя молекулы.

Как показали эксперименты, при введении CAHS D в клетки человека белок также образует гель, на время останавливая метаболизм и приводя ткани в состояние, известное как «биостазис».

Биологи отметили, что воздействие белков тихоходок полностью обратимо — гели растворяются, и клетки возвращаются к обычному функционированию.

Исследователи рассчитывают, что свойства CAHS D позволят стабилизировать препараты на основе крови, используемые для лечения генетических заболеваний.

Ранее биологи открыли новый вид тихоходок и назвали его в честь змеи главного злодея из вселенной «Гарри Поттера».

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