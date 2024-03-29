Российские ученые разработали нейросеть для защиты глаз от лазерного излучения

Ученые российских вузов разработали нейросеть, которая помогает оперативно оценивать способность материалов защищать человеческие материалы от опасного лазерного излучения. Изобретение поможет создавать эффективные материалы для использования на промышленных производствах и защищать глаза рабочих, применяющих различные лазерные установки, пояснили RT в Российском научном фонде.

Лазерные установки широко применяются в промышленности – в частности, их применяют для резки металлов. При этом если лазер попадет на сетчатку глаза, то человек ослепнет, поэтому рабочие используют защитные очки. Однако мощность промышленных лазеров увеличивается, из-за чего возникает угроза, что очки не справятся со своей задачей.

Флатоцианины – синтетические пигменты, в десятки раз снижающие свойства лазерного излучения. Ученые загрузили в нейросеть данные исследований в этом направлении, обучив ее быстро анализировать различные флатоцианины и распределять по их возможности поглощать лазерное излучение.

На основе полученных данных нейросеть помогает подобрать нужный состав защитного материала по заданным параметрам, определить его состав и толщину. Как отмечают ученые, в будущем эта разработка позволит создавать оптические ограничители высокоинтенсивного света на основе фталоцианинов и их аналогов.

Ранее нейросеть помогла ученым создать материал для борьбы с глобальным потеплением.