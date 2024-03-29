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Российские ученые разработали нейросеть для защиты глаз от лазерного излучения

RT: ученые из вузов РФ обучили ИИ выбирать защиту для глаз от лазерного излучения

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Shutterstock

Ученые российских вузов разработали нейросеть, которая помогает оперативно оценивать способность материалов защищать человеческие материалы от опасного лазерного излучения. Изобретение поможет создавать эффективные материалы для использования на промышленных производствах и защищать глаза рабочих, применяющих различные лазерные установки, пояснили RT в Российском научном фонде.

Лазерные установки широко применяются в промышленности – в частности, их применяют для резки металлов. При этом если лазер попадет на сетчатку глаза, то человек ослепнет, поэтому рабочие используют защитные очки. Однако мощность промышленных лазеров увеличивается, из-за чего возникает угроза, что очки не справятся со своей задачей.

Флатоцианины – синтетические пигменты, в десятки раз снижающие свойства лазерного излучения. Ученые загрузили в нейросеть данные исследований в этом направлении, обучив ее быстро анализировать различные флатоцианины и распределять по их возможности поглощать лазерное излучение.

На основе полученных данных нейросеть помогает подобрать нужный состав защитного материала по заданным параметрам, определить его состав и толщину. Как отмечают ученые, в будущем эта разработка позволит создавать оптические ограничители высокоинтенсивного света на основе фталоцианинов и их аналогов.

Ранее нейросеть помогла ученым создать материал для борьбы с глобальным потеплением.

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