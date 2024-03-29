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Ученые доказали, что на Венере возможна органическая жизнь

Astrobiology: биокомпоненты оказались стабильны в условиях атмосферы Венеры

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NASA

Американские астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что на Венере теоретически могут существовать органические формы жизни, несмотря на невыносимые условия на поверхности и в атмосфере планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Astrobiology.

Венера — самая жаркая планета в Солнечной системе, средняя температура на ее поверхности составляет 464°C. Мир покрыт облаками, состоящими из сильной серной кислоты.

В ходе лабораторного эксперимента специалисты MIT обнаружили, что 19 из 20 аминокислот удивительным образом сохранились в течение месяца в растворе серной кислоты, концентрация которой аналогична кислоте в атмосфере Венеры. Аминокислоты необходимы всем формам жизни на Земле для выработки энергии и других биологических процессов.

Девять из протестированных аминокислот также были обнаружены в метеоритах, что позволяет предположить, что эти вещества могли попасть и на Венеру.

Исследователи отметили, что, хотя серная кислота остается сильнейшим растворителем, она необязательно губительна для всех биологических компонентов.

Ранее астрофизики обнаружили на Венере кислород.

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