Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены простые способы профилактики деменции

Daily Mail: чистка зубов устраняет вызывающие воспаление мозга бактерии

close
100%
Depositphotos

Регулярная чистка зубов может предотвратить развитие деменции вследствие накопления в полости рта особых воспалительных бактерий. Энергичные аэробные нагрузки, такие как бег, также снижают риск ухудшения когнитивных способностей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылками на исследования британских и американских ученых.

По мнению ученых из национального института США по проблемам старения, у людей с заболеваниями десен и плохим состоянием полости рта вероятность развития болезни Альцгеймера выше. К аналогичным выводам пришли исследователи из Нью-Йоркского университета. Они выявили связь между ростом числа определенных бактерий во рту и последующим воспалением мозга, связанным с накоплением в нем токсичных белков.

Вероятнее всего, бактерии самостоятельно способствуют развитию заболевания или являются скрытым, косвенным фактором его появления.

Защитить от деменции может не только регулярная чистка зубов, но и аэробные нагрузки — бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде и даже энергичная уборка дома. Согласно результатам исследования ученых из Кардиффского университета, регулярные физические упражнения могут снизить риск развития опасных когнитивных нарушений в целом примерно на 28%, а болезни Альцгеймера — на 45%.

Ранее ученые связали деменцию с изменением кислотности мозга.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами