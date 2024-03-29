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Стало известно, кому полезно употреблять горький шоколад

MNFR: темный шоколад полезен для мужской сердечно-сосудистой системы

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Depositphotos

Ученые из университета Абердина (Великобритания) выяснили, что шоколад способствует снижению риска тромбоза и улучшает кроветворение у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition Food Research (MNFR).

В исследовании приняли участие 42 здоровых добровольца разных полов. Их попросили съесть несколько долек темного шоколада, специально обогащенного экстрактом какао. Затем добровольцы предоставили ученым образцы крови для оценки активности тромбоцитов — элементов, которые отвечают за свертывание. Оказалось, что у мужчин после употребления горького шоколада образуется больше оксида азота. Это соединение расширяет кровеносные сосуды и облегчает приток крови к органам и тканям.

Также ученые обнаружили, что темный шоколад может препятствовать агрегации (слипанию) тромбоцитов и образованию тромбов в кровеносных сосудах. Это существенно снижает риск сердечного приступа и инсульта.

Исследователи предположили, что такой положительный эффект был связан с высоким содержанием в какао растительных полифенолов. Эти соединения оказывают антиоксидантное, сосудоукрепляющее и противовоспалительное воздействие.

Ранее были названы самые полезные фруктовые перекусы.

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