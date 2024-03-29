Россиянам рассказали, как не потерять зрение

Даже при отсутствии жалоб на зрение нужно посещать офтальмолога не реже раза в год, а пожилым — два раза в год. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Начинкин.

«Как показывает статистика, одной из основных проблем людей в возрасте после 40 лет является глаукома. Зачастую она начинается и протекает бессимптомно, но при длительном неконтролируемом течении приводит к необратимому снижению зрения, вплоть до полной слепоты. Взрослому человеку необходимо как минимум один раз в год проходить осмотр у окулиста, даже при отсутствии жалоб на зрение», — объяснил врач.

Помутнение в глазах, сухость после работы с компьютером, покраснение глаз, боль в них, — повод как можно быстрее обратиться к врачу-офтальмологу.

«Другая группа, требующая внимания — это люди старше 60 лет. Здесь на первое место выходит такое заболевание, как катаракта, то есть помутнение хрусталика. Катаракта приводит к постепенному снижению зрения, нарушению световосприятия, развитию вторичной глаукомы. Для того, чтобы вовремя заметить эти осложнения, а также оценивать динамику изменений в хрусталике, необходимо посещать окулиста не реже двух раз в год», — рассказал Начинкин.

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