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Ученые раскрыли тайну «икающей» черной дыры

SciAdv: поглощение звезды заставило черную дыру периодически извергать энергию

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ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Weiss, NRAO/AUI/NSF

Международная группа астрономов из Германии, Чехии, США и других стран выяснила причину необычного поведения сверхмассивной черной дыры, находящейся в 800 млн световых лет от Земли. Несколько лет назад объект неожиданно начал время от времени выбрасывать энергию. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Согласно данным наблюдений, черная дыра в 50 млн раз массивнее Солнца в центре далекой галактики оставалась спокойной до 2020 года. Затем она вдруг вспыхнула, сделав вещество вокруг себя в 1000 раз ярче. В дальнейшем извержения повторялись каждые 8,5 суток.

Ученые сравнили энергетические спазмы дыры с икотой. Согласно их выводам, периодические выбросы связаны с тем, что вокруг сверхмассивной черной дыры вращается меньшая черная дыра. Когда она проходит через газопылевой аккреционный диск более крупной «родственницы», происходят наблюдаемые всплески.

Согласно расчетам, вторая черная дыра сравнительно невелика — ее масса составляет от 1 тыс. до 10 тыс. масс нашего Солнца.

Астрономы также установили возможную природу вспышек, которые начались лишь несколько лет назад. По их мнению, сильные энергетические выбросы были вызваны поглощением звезды, которая слишком близко подошла к гравитационной воронке черной дыры. Это привело к разрушению светила и обеспечило дыре мощный приток материи, позволивший осветить аккреционный диск.

Полученные данные бросают вызов общепринятому представлению о том, как устроены аккреционные диски черных дыр. Раньше считалось, что это однородные диски газа и пыли, вращающиеся вокруг центральной черной дыры. Однако новые результаты предполагают, что некоторые диски могут содержать экзотические компоненты, такие как звезды и даже меньшие по размеру вторичные черные дыры.

Ранее астрономы выяснили, как часто звезды пожирают планеты.

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