Кариес может привести к язве желудка, заявил врач

Кариес может провоцировать развитие пневмонии и язвы. Об этом врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном».

Врач объяснил, что кариес появляется при неконтролируемом размножении бактерий в ротовой полости. Попадая в желудок, они вызывают в нем воспаление. Это благоприятная среда для размножения бактерии Хеликобактер пилори (helicobacter pylori), которая вызывает гастрит и язву желудка.

По словам Агапкина, кариес также может повышать риск воспаления легких.

«Частички слюны вместе с бактериями, которые там содержатся, могут попадать в легкие, вызывая аспирационную пневмонию», — пояснил врач.

До этого переселение фузобактерий из рта в кишечник связали с развитием рака. Бактерию обнаружили в половине образцов опухолей. Кроме того, у людей с этим микробом в кишечнике была ниже выживаемость и они хуже реагировали на лечение. Тест на эту бактерию может стать полезным инструментом диагностики рака кишечника, считают авторы открытия.

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