Врач связала акне у женщин с повышением уровня мужских гормонов

Примерно в 15% случаев девушкам, женщинам с акне может потребоваться консультация гинеколога или гинеколога-эндокринолога. Речь идет о случаях, когда у пациентки есть подозрения на гиперандрогению — повышение уровня мужских половых гормонов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова.

«Речь идет о ситуациях, когда у пациентки присутствуют еще какие-либо признаки гиперандрогении, помимо акне. К ним, например, относятся гирсутизм — повышенный рост волос на теле, алопеция — выраженное выпадение волос на голове, нерегулярный менструальный цикл. В таких случаях могут быть назначены анализы и консультация смежного специалиста для исключения других патологий, например, синдрома поликистозных яичников», — объяснила Петрова.

Увеличение количества мужских половых гормонов может быть связано с патологией других эндокринных органов, например щитовидной железы или гипофиза. Также причинами могут быть опухоли яичников и коры надпочечников, выделяющих андрогены, а кроме этого — прием андрогенов и анаболических стероидов.

«В других случаях рутинное назначение анализов на гормоны пациентам с акне не имеет смысла. Акне — это хроническое заболевание кожи, которое возникает из-за генетической предрасположенности сальных желез к более активной работе и продукции кожного сала. Причина высыпаний кроется в абсолютной или относительной гиперандрогении. При абсолютной гиперандрогении в организме синтезируется слишком много мужских половых гормонов, а при относительной, которая встречается гораздо чаще, имеется повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к этим гормонам, даже если их уровень в норме», — заключила специалист.

По ее словам, лечение акне всегда строится на двух составляющих: правильном уходе и наружной или системной лекарственной терапии. Базовый уход за кожей включает в себя очищение, увлажнение и защиту от солнца. Все средства подбираются индивидуально, учитывая состояние и особенности кожи пациента. При легкой или средней степени акне лечение проводится в основном наружными лекарственными средствами: кремами, гелями и другими. При тяжелой врач также назначает лекарственные препараты.

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