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Россиянам объяснили, как найти у себя опасную родинку

Онколог Иванов: средние и крупные родинки могут переродиться в рак

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Alessandra Sarti/Global Look Press

Сами по себе родинки (невусы) безопасны и не представляют угрозы для здоровья. Однако средние и крупные невусы могут перерождаться в злокачественные опухоли, такие как меланома. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Невусы – результат скопления в одном месте клеток-невоцитов. Они представляют собой мутировавшие меланоциты (специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин). Невусы различаются по размеру: мелкие занимают площадь до 1,5 мм, средние – до 10 мм, а крупные – более 10 мм. Склонность к перерождению в меланому имеют, как правило, средние и крупные родинки», – рассказал Иванов.

По его словам, перерождение невусов в меланому может начаться безо всяких видимых причин.

«Необходимо незамедлительно обратиться к врачу-дерматологу, если Вы вдруг заметили и изменение окраски и текстуры (снижение или повышение пигментации), сильное разрастание новообразования – в диаметре или в высоту, уплотнение, покраснение и шелушение родинки», – объяснил онколог.

На злокачественные процессы в родинке также могут указывать кровотечения из невуса, появление болезненных ощущений, ощущение зуда или жжения в области новообразования, а также увеличение регионарных лимфатических узлов.

«Во время посещения врача необходимо предоставить максимально подробную информацию: когда появилась родинка, как невус проявляет себя в течение последнего времени (есть ли признаки перерождения). Лечение невуса, как правило, происходит путем удаления посредством криодеструкции, электрокоагуляции, лазера или скальпеля», – заключил специалист.

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