Названа неожиданная опасность химического выпрямления волос

Использование средств для химического выпрямления волос с глиоксиловой кислотой в составе может вызывать повреждения почек. Об этом доктор Джошуа Дэвид Кинг из университета Мэриленда рассказал Live Science.

Врач рассказал, что крем для химического выпрямления волос с глиоксиловой кислотой ранее стал причиной повреждения почек у 26-летней жительницы Туниса, не имевшей проблем со здоровьем. Известно, что женщина посетила салон красоты для проведения процедуры долговременного выпрямления волос в июне 2020 года, апреле 2021 года и июле 2022 года.

В день каждого из трех визитов она испытывала рвоту, диарею, лихорадку и боли в спине. Также воздействие средства для выпрямления привело к появлению язв на коже головы. Позднее врачи обнаружили у пациентки повышенный уровень креатинина в крови, что было признаком сбоя в работе почек.

Средства для долговременного выпрямления и разглаживания волос изменяют форму волосяных стрержней человека, делая их менее склонными к закручиванию. Как правило, выпрямляющий раствор наносится на волосы, а затем «запечатывается» с помощью теплового воздействия утюжка или фена.

Доктор Кинг объяснил, что глиоксиловая кислота начала использоваться в средствах для выпрямления волос как потенциально менее токсичная альтернатива формальдегиду — основному химическому веществу. Тем не менее, некоторые исследования показали, что глиоксиловая кислота также небезопасна. Вероятнее всего, она может повреждать почки в результате быстрого проникновения в организм при нанесении на кожу головы.

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