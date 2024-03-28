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Перечислены факторы риска быстрого старения мозга

Nat Com: диабет, загрязнение воздуха и алкоголь ускоряют старение мозга

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Depositphotos

Ученые из Оксфордского университета в составе научного коллектива выявили 15 факторов ускоренного старения мозга. Самыми важными из них выступают сахарный диабет, загрязнение воздуха и употребление алкоголя. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

В ходе исследования ученые проанализировали снимки головного мозга 40 тысяч добровольцев старше 45 лет, данные о которых были предоставлены Британским Биобанком. Также исследователи собрали информацию об образе жизни испытуемых и состоянии их здоровья.

По результатам анализа ученые выделили 15 факторов риска ускоренного старения мозга. В их числе оказались высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина в крови, факт наличия сахарного диабета, лишний вес, употребление алкоголя и курение, депрессия, воспаление в организме, загрязнение окружающей среды, нарушения слуха, проблемы со сном и социализацией, плохое питание, низкие уровни физической активности и образования.

Эти факторы оказывают существенное негативное влияние на специфическую совокупность мозговых областей высшего порядка, способствуя их уязвимости к болезни Альцгеймера и деменции. Ученые подчеркнули, что наиболее губительное воздействие оказывает употребление алкоголя, плохая экология (загрязненный воздух) и сахарный диабет.

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