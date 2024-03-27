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Внезапное потепление развернуло полярный вихрь над Арктикой в обратном направлении

Spaceweather: разворот арктического вихря вызвал рекордный выброс озона в атмосферу

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Роскосмос

Полярный вихрь над Арктикой начал вращаться в обратном направлении из-за резкого потепления в начале марта. Об этом сообщает портал Spaceweather.

Арктический полярный вихрь — элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных районах Земли. Движущей силой этого вихря служит разница в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных широтах.

Полярный вихрь наиболее заметен в зимние месяцы и простирается до стратосферы — второго слоя атмосферы на высоте примерно 50 километров над поверхностью. По данным метеорологов, вихрь крутится против часовой стрелки, а скорость ветра в нем достигает 250 километров в час, что соответствует силе урагана пятой (высшей) категории.

Ученые отметили, что после разворота ветры арктического вихря начали слабеть, что свидетельствует о скором возвращении циркуляции в норму. Однако температурный скачок вокруг Арктики поглотил большое количество озона из более низких широт, создав временную концентрацию озона — противоположность озоновой дыре.

В результате сейчас над Северным полюсом скопилось больше озона, чем в любой другой год за всю историю наблюдений. Вещество рассеется, когда вихрь придет в обычное состояние.

Ранее российский метеоролог назвал регион Земли с самым тонким озоновым слоем.

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