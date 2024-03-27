Ученые выяснили, что гусеницы могут заклеивать свои раны за секунды

Американские ученые-материаловеды из Университета Клемсона раскрыли защитный механизм гусениц, позволяющей им останавливать гемолимфу (аналог крови у насекомых) при получении травм за считанные секунды. Открытие может найти применение и в медицине человека. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Soft Matter (FSM).

Специалисты изучили табачных роговых червей — крупных гусениц, достигающих 10 сантиметров в длину. Существам наносили неглубогие порезы на псевдоножках и брали пробы вытекающей гемолимфы, чтобы детально рассмотреть изменения в ее состоянии.

Как показали наблюдения, сразу после ранения гемолимфа очень жидкая и напоминает воду. Однако в течение первых пяти секунд ее консистенция начинает меняться и становится вязкоэластичной, то есть, похожей на слизь или гель. Затем гусеница втягивает вещество обратно в тело и запечатывает порез пленкой из гемоцитов — клеток гемолимфы.

Как показали наблюдения, гемолимфа червей ведет себя как ньютоновская жидкость малой вязкости, которая меняет консистенцию при растяжении.

Ученые также использовали оптическую фазово-контрастную и поляризационную микроскопию, рентгеновскую визуализацию и моделирование материалов для изучения клеточных процессов, посредством которых гемоциты агрегируются, образуя корку на ране. Этот механизм обнаружили у 18 изученных видов насекомых.

По словам исследователей, открытие поможет создать новые лекарства, которые смогут превратить человеческую кровь в гель за несколько секунд, останавливая кровотечение.

Ранее ученые нашли червей, способных переваривать пластиковый мусор.