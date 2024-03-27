Ученые раскрыли секрет устойчивости голых землекопов к инфарктам

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии выяснили, как голым землекопам — виду грызунов — удается избегать инфарктов, несмотря на жизнь в среде с низким содержанием кислорода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Голые землекопы обитают в Восточной Африке. Эти млекопитающие строят большие подземные колонии, состоящие из нескольких сотен особей. Животные отличаются долголетием и могут доживать до 30 лет в дикой среде. Для сравнения, средний срок жизни обычной крысы в природе составляет около 2,4 года, а в неволе не превышает 5-7 лет.

Как показало новое исследование, исключительное здоровье голых землекопов обусловлено их генами, обеспечивающими выживание при низких концентрациях кислорода или даже при полном его отсутствии.

Голый землекоп обладает экспрессией генов в клетках сердца, которые контролируют выработку энергии из сахаров. Это обеспечивает его кровеносную систему энергетическим запасом, защищающим ткани жизненно важного органа от повреждений при сердечном приступе из-за гипоксии (нехватки кислорода).

По словам авторов научной работы, открытие может открыть возможности для продвижения других областей физиологических и медицинских исследований на людях, включая разработку новых терапевтических подходов.

Ранее биологи раскрыли секрет плодовитости голых землекопов.