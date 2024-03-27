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Ученые раскрыли секрет хорошего сна

BMJ Open: физические упражнения дважды в неделю улучшают качество сна

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Shutterstock/Artem Furman

Международная группа ученых из Имперского колледжа Лондона и университета Рейкьявика в Исландии обнаружила, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, на 42% реже испытывают проблемы со сном по сравнению с малоактивными лицами. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ (British Medical Journal) Open.

В ходе исследования эксперты изучили данные о состоянии здоровья, уровнях физической активности и качестве сна 4339 человек из девяти европейских стран. Около половины испытуемых были женщинами. После сбора информации ученые приступили к наблюдению за участниками, которое длилось около десяти лет.

Результаты показали, что у людей, которые ранее не занимались спортом, но начали тренировки в период наблюдения, риск появления проблем со сном был на 21% ниже по сравнению с малоподвижными добровольцами. Испытуемые, которые тренировались дважды в неделю, на 42% реже демонстрировали признаки бессонницы. Также у них не было трудностей с пробуждением и засыпанием.

Ученые предположили, что такой положительный эффект связан со снижением стресса и тревожности во время выполнения физических упражнений.

Ранее было названо неожиданное преимущество занятий спортом в период кормления грудью.

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