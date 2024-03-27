В растениях нашли вещества-заменители Оземпика для похудения

Ученые выявили с помощью ИИ два растительных соединения, которые активируют те же молекулы, что и лекарства для похудения Оземпик и Мунджаро. При этом они могут вызывать меньше побочных эффектов, сообщается на сайте Европейского конгресса по ожирению (ECO 2024).

Была продемонстрирована высочайшая эффективность лечения диабета и ожирения препаратами на основе семаглутида (препарат Оземпик) и тирзепатида (препарат Мунджаро), однако они вызывают побочные эффекты, включая тошноту, рвоту, тревогу и раздражительность. Последние данные также показывают, что, когда пациенты прекращают лечение, они снова набирают вес.

В новом исследовании ученые проанализировали 10 тысяч веществ с помощью ИИ. Они нашли два соединения, TTOAD2 и Orforglipron, которые обладают тем же действием, что и семаглутид и тирзепатид. Они имитируют действие глюкагоноподобного пептида-1 — гормона, который связывается с рецептором GLP-1 в клетках. Этот контакт приводит к подавлению аппетита, замедлению выхода пищи из желудка и большему насыщению после еды.

Оба вещества получают из экстрактов распространенных растений, которые ранее использовали в традиционной медицине. Сейчас они проходят лабораторные тесты. Ученые считают, что вещества будут вызывать меньше побочных эффектов.

Кроме того, большинство агонистов GLP-1 могут разлагаться ферментами желудка. Поэтому они вводятся инъекционно, а не перорально. Однако выявленные учеными соединения можно будет использовать в виде таблеток.

Ранее ученые успешно протестировали традиционное китайское лекарство для укрепления костей.