Диетолог развеяла миф о бесполезности йогуртов без живых бактерий

И «живые» йогурты, и стерилизованные полезны для здоровья и кишечных бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик.

«Йогурт содержит живые бактерии, поэтому его иногда называют «живым». Но нельзя сказать, что если перед нами стерилизованный «йогуртовый продукт», в котором нет живых микроорганизмов, то он бесполезен. В таких продуктах, например, содержатся постбиотики — продукты жизнедеятельности бактерий. Также нужно помнить, что кисломолочные продукты — это источник не только бактерий, но и молочного белка, который служит строительным материалом для организма человека. Это полноценный белок, он содержит все аминокислоты и лучше усваивается не из обычного молока, а из кисломолочных продуктов», — рассказала диетолог.

Кроме того, в кисломолочных продуктах содержится мало сахара лактозы: ее уже съели бактерии. И потому человеку не придется переваривать лактозу, что для многих взрослых может быть сложно: способность к этому снижается с возрастом. Живые или стерилизованные кисломолочные продукты в этом плане не отличаются.

Также врач развеяла миф о том, что пробиотики (препараты с живыми бактериями) бесполезны для людей без кишечных проблем.

«Помогать кишечным микробам можно и нужно, так как современный образ жизни очень сильно вредит им. Но стоит отметить, что пробиотики — это не любая бактерия, которую добавили в продукт. Это бактерии определенного вида и штамма, для которых доказано положительное действие на здоровье человека,» – заключила Суржик.

Ранее диетолог назвала оптимальную дозу молочных продуктов в день.