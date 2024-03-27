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Загрязнение воздуха снижает мужскую потенцию, выяснили ученые

JНМ: живущим в загрязненных городах мужчинам может быть трудно достичь эрекции

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Depositphotos

Исследователи из медицинского университета Аньхоя (Китай) обнаружили, что воздействие распространенных загрязнителей воздуха — NO2 (диоксида азота) и твердых частиц PM2,5 может повысить риск мужской эректильной дисфункции. Результаты опубликованы в Journal of Hazardous Materials (JНМ).

В исследовании приняли участие более пяти тысяч мужчин. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и оценили уровни загрязнения воздуха в районах их проживания. После сбора данных начался этап наблюдения за участниками, который длился около года.

Повторное обследование показало, что мужчины, подвергавшиеся воздействию высоких уровней NO2, демонстрировали худшую эректильную функцию. NO2 — это высокотоксичное вещество, которое выбрасывается в атмосферу в составе выхлопных газов автомобилей, выделяется при сжигании угля, нефти, природного газа на электростанциях и заводах.

Также выяснилось, что проживание в районе с высокой концентрацией PM2,5 в воздухе коррелировало с высоким риском преждевременной эякуляции. PM 2,5 — это мельчайшие частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм), находящиеся в воздухе, в состав загрязнителя которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Они представляют собой мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов. Биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2,5.

Исследователи предположили, что вдыхание загрязненного воздуха может запускать в организме воспалительный процесс, который наносит вред кровеносным сосудам, тем самым снижая эректильную функцию.

Ранее выяснилось, что регулярное посещение стоматолога снижает риск импотенции.

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