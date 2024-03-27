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Похожие на герпес пузырьки связали с разрушением тонкого кишечника

Врач Исакова: герпесовидные высыпания указывают на болезнь тонкого кишечника

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Shutterstock/FOTODOM

Герпетиформный дерматит — воспалительное заболевание кожи, которое не связано с вирусом герпеса, однако при нем также возникают характерные для герпесвирусной инфекции зудящие пузырьки на коже — может быть нетипичным признаком заболевания тонкого кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

«Целиакия — заболевание тонкой кишки, при котором в ответ на употребление продуктов, содержащих глютен, в организме происходит ряд иммунных реакций, что приводит к разрушению ворсинок тонкого кишечника. В результате нарушается процесс всасывания питательных веществ, и у человека появляются типичные для этой патологии симптомы — боли в животе, диарея, снижение веса», — рассказала Исакова.

По ее словам, появлению герпетиформного дерматита способствует иммунная реакция наподобие той, что происходит в кишечнике. В ответ на употребление глютена кожу покрывают аллергические высыпания.

«В этом случае заподозрить целиакию врачу могут помочь кишечные симптомы, а также особенности самого герпетиформного дерматита — симметричность высыпаний, которые располагаются на коже головы, плечах, ягодицах, коленях, локтях», — заключила специалист.

Ранее в Сеченовском университете установили, что белки, возникающие при температуре, могут остановить деменцию.

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