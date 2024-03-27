Перечислены первые признаки рака почек

Характерные симптомы рака почки возникают уже в запущенной стадии, когда опухоль достигает крупных размеров. Это классическая триада – гематурия, это изменение цвета мочи из-за примеси крови, пальпируемое образование и тупая ноющая боль в проекции почки. Также это состояние нередко сопровождается повышенным давлением (вторичная артериальная гипертензия). Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Опухоль может быть причиной сдавливания сосудов и стойкой артериальной гипертензии, которая не купируется стандартным лечением, а также тромбоза нижней полой вены и глубоких вен ног», — отметил специалист.

«К сожалению, выявляемость рака почки на начальных стадиях все еще оставляет желать лучшего. Ведь, как и в случае других типов онкологий, рак почки на раннем этапе никак себя не выдает. Заболевание чаще всего обнаруживается случайно в ходе профилактической диагностики, и на момент постановки диагноза у четверти пациентов уже есть метастазы. Поэтому еще раз напоминаю о важности прохождения регулярных осмотров», – рассказал Иванов.

По его словам, по мере прогрессирования заболевания происходит беспричинная потеря веса, также появляются хроническая усталость, потливость и лихорадочные состояния.

«На вопрос о причинах возникновения рака почки у науки пока нет однозначного ответа. Но известны факторы, которые значительно повышают риск развития опухоли: хронический воспалительный процесс в почках, половая принадлежность (мужчины болеют в 1,5-3 раза чаще женщин), пожилой возраст, курение, ожирение, наследственные заболевания (болезнь Гиппеля-Линдау, синдром Бёрта-Хога-Дьюба, туберозный склероз)», – заключил онколог.

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