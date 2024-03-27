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Найден новый способ уничтожения «спящих» раковых клеток

CD: снижение активности фермента G9a не дает раковым клеткам засыпать

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Ученые из Лондонского института исследований рака обнаружили, что угнетение активности фермента под названием G9a предотвращает переход опухолевых клеток в «спящий режим» в попытке избежать воздействия лекарственных препаратов при раке груди. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

Отмечается, что исследователи сосредоточились на изучении эстроген-рецептор-положительного (ER +) рака груди. Этот термин означает, что на злокачественных клетках имеются связывающие рецепторы эстрогена (женского полового гормона), что ускоряет их размножение и способствует росту опухолей. Именно этот тип рака груди обладает высокой способностью к рецидивированию.

Также при эстроген-положительном раке в организме может запускаться процесс впадания раковых клеток в «спячку». Спящие раковые клетки — это те, что вышли из основной первичной опухоли в кровеносное русло и закрепились в структуре каких-либо других тканей виде микрометастаза. Такие клетки не распознаются защитными механизмами иммунной системы и не устраняются при терапии рака.

Ученым удалось выяснить, что рецептор, известный как G9a, побуждает раковые клетки засыпать. Снижение его активности не только «пробуждает» опухолевые клетки при эстроген-положительном раке груди, но и устраняет их, повышая эффективность гормональной терапии.

Исследователи отметили, что их открытие вносит весомый вклад в разработку новых препаратов для лечения рака.

Ранее были перечислены первые признаки рака почек.

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