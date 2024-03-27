Найдена «полезная» мутация, защищающая память при болезни Альцгеймера

Генетическая мутация в небольшом митохондриальном белке у носителей гена APOE4 помогает им сохранять когнитивные функции и нормальную продолжительность жизни. К такому выводу пришли исследователи из школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса при университете Калифорнии. Результаты работы опубликованы в журнале Aging Cell.

В ходе исследования ученые проанализировали геномы 500 здоровых долгожителей. Они обнаружили, что у носителей гена APOE4 был более высокий риск развития болезни Альцгемера. Отмечается, что люди с вариантом APOE4 гена APOE обычно сталкиваются с более тяжелыми последствиями болезни Альцгеймера и живут меньше по сравнению с носителями APOE3.

Дельнейшее исследование показало, что существует генетическая мутация, способствующая сохранению когнитивных функций и нормлальной продолжительности жизни. Речь идет о митохондриальном микропротеине под названием гуманин. Ученые выяснили, что присутствие генетического варианта, названного P3S-гуманином, у носителей APOE4 может нивелировать последствия болезни Альцгеймера.

Исследователи добавили, что P3S чрезвычайно редок в общей популяции. Он в основном встречается у людей еврейского происхождения.

Ранее была найдена генетическая мутация, приводящая к псориазу.