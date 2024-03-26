Ученые предупредили, что пыльные бури могут стать причиной внезапных аллергий

Американские ученые из Техасского университета A&M выяснили, что пыльные бури в отдаленных регионах мира могут переносить различные аллергены на очень большие расстояния, позволяя им достигать других континентов. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Как показал анализ образцов, вместе с ветром бактерии и грибки из пустыни Сахара способны пересечь Атлантический океан и оказаться в Северной Америке.

Исследователи изучили ДНК сообщества микроорганизмов, собранного с помощью фильтров. Секвенирование генома позволило обнаружить бактерии из 117 семейств и грибки из 164 семейств. Среди них оказалось несколько патогенов, занесенных в глобальный список возбудителей различных инфекций Всемирной организации здравоохранения.

Разнообразие бактерий и грибов оказалось тесно связано с несколькими элементами, в первую очередь с кальцием и цирконием.

По словам ученых, по мере изменения климата пыльные бури будут усиливаться, а значит, люди в разных регионах мира подвергнутся все большему воздействию различных патогенов, переносимых ветрами.

Ранее ученые доказали, что деревья и кустарники удаляют из воздуха более 30% загрязняющих веществ.