Названа неочевидная причина появления перхоти

Эксперт в области правильного питания и автор книг о здоровом образе жизни Роб Хобсон рассказал изданию Daily Mail, что появление перхоти может сигнализировать о недостатке биотина (витамина В7) и кислот омега-3 в организме.

Витамин В7 входит в состав многих ферментов, регулирующих углеводный и жировой обмен в организме. Кроме того, биотин необходим для поддержания работы нервной системы и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Омега-3 также является важным элементом здорового образа жизни. Эти кислоты укрепляет иммунную систему, сердце и сосуды. Помимо этого, омега-3 способствуют гибкости и прочности волосяных стержней.

Дефицит омега-3 и биотина в рационе может стать причиной недостаточной увлажненности кожи волосистой части головы. Из-за сухости мелкие или крупные «чешуйки» кожи способны начать отслаиваться.

Хобсон отметил, что свежий лосось, миндаль, арахисовое масло и семена подсолнуха содержат большое количество витамина В7 и жирных кислот омега-3. Увеличение доли этих продуктов в рационе может помочь восстановить нормальный уровень увлажнения кожи и устранить перхоть.

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