Яркий искусственный свет повышает риск инсульта, выяснили ученые

Ученые из Чжэцзянской медицинской школы при одноименном университете в Китае обнаружили, что у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 28302 взрослых человека. Ученые собрали информацию о состоянии их здоровья и оценили уровни воздействия наружного освещения в ночное время в районах проживания добровольцев. По завершении этапа сбора информации началась шестилетняя фаза наблюдения за участниками.

Отмечается, что к искусственным источникам света относятся флуоресцентные и светодиодные лампы, а также лампы накаливания.

За время наблюдения у 1278 человек развились цереброваскулярные заболевания — нарушения кровообращения головного мозга из-за проблем с церебральными сосудами. Также было зафиксировано 777 случаев ишемического инсульта (вследствие тромбоза) и 133 случая геморрагического инсульта (из-за кровоизлияния в мозг).

Ученые подсчитали, что у людей с самым высоким уровнем искусственного светового воздействия в ночное время риск развития цереброваскулярных заболеваний (в том числе инсульта) был повышен на 43% по сравнению с теми, кто жил в менее освещенных районах.

Также было обнаружено, что загрязнение воздуха твердыми частицами (выбросами, образующимися при сжигании бензина, масла, дизельного топлива и древесины) усугубляет вероятность появления опасных проблем с сосудами.

Ранее выяснилось, что инсульт надолго повышает риск развития депрессии.