Россиянам рассказали, как проверить себя на первые симптомы деменции

Деменция опасна тем, что самые ранние ее проявления, как правило, пропускаются из-за отсутствия ярких проявлений и списывания проблем на старость. Чтобы не упустить начало заболевания, после 40 лет можно самостоятельно проверить свои когнитивные способности при помощи теста с часами. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«На листе бумаги необходимо нарисовать круглые часы с цифрами на циферблате и указать на них стрелками любое заранее заданное время на ваш выбор. В случае неправильного выполнения теста, то есть допущения ошибки больше, чем на пять минут, необходимо обратиться за консультацией к врачу общей практики, к врачу-терапевту или в кабинеты памяти», – рассказал специалист.

Выполнение данного теста нарушается при деменциях лобного типа, альцгеймеровской деменции и деменциях с преимущественным поражением подкорковых структур. Кроме того, по словам Прощаева, на возникновение деменции могут указывать и другие признаки.

«Мы должны помнить, что ни одна странность или особенность поведения, возникающая у человека в пожилом возрасте, не должна быть списана на старость. Например, могут происходить изменения в гигиене и уходе за собой (человек был чистоплотным – стал неряшливым) или в характере человека (человек был открытым – стал замкнутым), могут появляться сложно объяснимые привычки (немотивированное увеличение количества или времени прогулок) или новые подозрительные контакты, которые человек пытается скрыть, – также человек может резко утратить какие-то привычные навыки – по хозяйству или профессиональные. На все эти вещи необходимо обращать внимание» , – отметил Прощаев.

По словам врача, – все эти признаки – тревожные сигналы и требуют проверки когнитивного здоровья.

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