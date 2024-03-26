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Российские ученые нашли новый подход в лечении нейродегенеративных заболеваний

МГМУ им. Сеченова: белки, возникающие при температуре, могут остановить деменцию

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Специалисты кафедры анатомии и гистологии человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России впервые в России предложили использовать белки теплового шока (вырабатываются в организме при повышении температуры) массой 70 килодальтон в борьбе с нейродегенерацией. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Заболеваемость такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз – растет. На сегодняшний день все эти заболевания являются неизлечимыми. Протекая достаточно длительное время, они значительно снижают качество жизни пациента: потеря памяти, нарушение координации и двигательной активности – это те факторы, которые могут привести человека к инвалидизации.

Одним из наиболее перспективных направлений для лечения является применение белков теплового шока массой 70 килодальтон.

«У нас в лаборатории есть трансгенные линии мышей, у которых идет активная продукция белков теплового шока. Их мы скрещиваем с двумя другими линиями, у которых развиваются состояния, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза и болезнь Альцгеймера. Их потомство в себе будет нести оба гена: повышенная продукция белков теплового шока и болезней Альцгеймера или бокового амиотрофического склероза», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры анатомии и гистологии человека Сеченовского Университета Геннадий Пьявченко.

Ученые предполагают, что при регулярной повышенной продукции белков теплового шока развитие нейродегенеративных заболеваний действительно будет либо замедляться, либо будет практически отсутствовать.

В настоящий момент мыши начали давать потомство, на котором ученые начнут непосредственно изучать эффекты белков теплового шока на замедление развития нейродегенерации.

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