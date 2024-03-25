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Названы препараты, повышающие риск развития деменции

A&D: лекарства для снижения выработки кислоты в желудке могут вызывать деменцию

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Ученые из университетской больницы Копенгагена в Дании обнаружили, что прием препаратов от заболеваний ЖКТ, ингибиторов протонной помпы, может повышать риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в Alzheimer's & Dementia (A&D).

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — это группа препаратов, снижающих выработку желудочной кислоты. Чтобы оценить долгосрочные последствия их приема, ученые провели исследование с участием 983 785 человек в возрасте от 60 до 75 лет (у которых не было деменции и которые не принимали препараты для когнитивных нарушений). После сбора информации о здоровье испытуемых начался период наблюдения, длившийся в течение 18 лет.

За время наблюдения у 99 384 участников развилась деменция. Оказалось, что среди испытуемых с этим заболеванием около 21,2% принимали по крайней мере два препарата ИПП по сравнению с 18,9% в группе здоровых участников. Ученые отметили, что вероятность появления серьезных когнитивных нарушений была наиболее высокой у участников, применявших ингибиторы протонной помпы более 15 лет. Кроме того, в возрасте 60-69 лет деменция у испытуемых, регулярно принимавших ИПП, проявлялась чаще.

Ранее ученые заявили, что анализ крови сможет выявить деменцию на ранней стадии.

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