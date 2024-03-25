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Названо опасное последствие колебаний веса

JAMA: значительные колебания веса повышают риск инфаркта и инсульта

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Международная группа ученых под руководством исследователей из университета Эмори в США обнаружила, что значительные колебания веса повышают риск инфаркта и инсульта. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В ходе исследования ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья 92363 человек из когорты Million Veteran Program (крупный научный проект — биобанк генетических данных) и 65047 испытуемых, данные о которых были предоставлены биобанком Великобритании. Было обнаружено, что значительные колебания индекса массы тела (ИМТ) коррелировали с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

После поправок на возраст, пол, показатели систолического артериального давления, уровень общего холестерина и липопротеидов высокой плотности в крови, статус курения, наличие диабета и факт приема статинов (медикаменты для нормализации уровня холестерина) стало ясно, что похудение и последующий значительный набор веса (или наоборот) также повышали вероятность сердечного приступа и инсульта.

Чтобы выявить механизмы, лежащие в основе связи между изменениями ИМТ и ухудшением здоровья сердца, нужны дополнительные исследования.

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