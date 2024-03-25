Названа боль в спине, при которой нужно срочно обратиться к врачу

В некоторых случаях справиться с болью в спине можно и самостоятельно, но есть «красные флаги», которые требуют обращения в больницу. Об этом «Доктору Питер» рассказала заведующая неврологическим отделением СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Оксана Овдиенко.

Нужно срочно обратиться к врачу, если боль в спине сопровождается повышенной температурой, болит в одном месте и постоянно, боль появляется во сне, не стихает в положении лежа, сопровождается онемением, напряжением мышц или чувством слабости в конечностях.

«Боль в спине может быть признаком запущенных патологических процессов и опасных заболеваний. Если в случае постоянных или повторяющихся болей вовремя не провести диагностику и не начать лечение, болезнь может привести к необратимым последствиям и инвалидности», — рассказала врач.

Помощь врача нужна также, если боль отдает в бока, ноги, шею или поясницу, появились проблемы с мочеиспусканием, если боль усиливается при наклонах и поворотах, при скованности движений по утрам.

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