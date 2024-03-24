Найден мощный фактор риска болезней сердца

У пациентов с заболеваниями легких с большей вероятностью развивается болезнь сердца, даже с учетом других факторов. Это показало исследование, опубликованное в Orphanet Journal of Rare Complesess (ORJD).

Ученые проанализировали данные более 220 пациентов с редким заболеванием, дефицитом антитрипсина альфа-1 (AATD). Оно вызывает заболевание легких, похожее на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), характерную для курильщиков. Пациенты с ХОБЛ, а также здоровые люди тоже приняли участие в исследовании.

Оказалось, что и ХОБЛ, и AATD повышали риск болезней сердца, — даже с учетом возраста, пола, курения и других факторов. Более того, пациенты с AATD в основном были молоды и не курили. Однако у 12,7% из них развились болезни сердца в течение четырех лет наблюдения.

Результат позволяет предположить, что любые болезни легких повышают риск сердечно-сосудистых расстройств. Это означает, что при прогнозе рисков заболеваний сердца важно учитывать не только стаж курения и возраст, но и состояние легких.

Ученые также обнаружили, что в крови пациентов с AATD был повышен уровень особого фермента — протеиназы 3. При этом чем жестче были сосуды участников, тем выше была ее концентрация. Авторы работы считают, что этот фермент может разрушать эластиновые волокна, которые важны для крупных артерий и легких. Блокирование его работы с помощью препаратов могло бы иметь защитный эффект и для легких, и для сердечно-сосудистой системы.

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