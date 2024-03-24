Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден мощный фактор риска болезней сердца

ORJD: заболевания легких повышают риск болезней сердца даже у молодых

close
100%
Shutterstock

У пациентов с заболеваниями легких с большей вероятностью развивается болезнь сердца, даже с учетом других факторов. Это показало исследование, опубликованное в Orphanet Journal of Rare Complesess (ORJD).

Ученые проанализировали данные более 220 пациентов с редким заболеванием, дефицитом антитрипсина альфа-1 (AATD). Оно вызывает заболевание легких, похожее на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), характерную для курильщиков. Пациенты с ХОБЛ, а также здоровые люди тоже приняли участие в исследовании.

Оказалось, что и ХОБЛ, и AATD повышали риск болезней сердца, — даже с учетом возраста, пола, курения и других факторов. Более того, пациенты с AATD в основном были молоды и не курили. Однако у 12,7% из них развились болезни сердца в течение четырех лет наблюдения.

Результат позволяет предположить, что любые болезни легких повышают риск сердечно-сосудистых расстройств. Это означает, что при прогнозе рисков заболеваний сердца важно учитывать не только стаж курения и возраст, но и состояние легких.

Ученые также обнаружили, что в крови пациентов с AATD был повышен уровень особого фермента — протеиназы 3. При этом чем жестче были сосуды участников, тем выше была ее концентрация. Авторы работы считают, что этот фермент может разрушать эластиновые волокна, которые важны для крупных артерий и легких. Блокирование его работы с помощью препаратов могло бы иметь защитный эффект и для легких, и для сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые выяснили, как улучшить очистку мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами