Деменция может проявляться болью в голове и обидчивостью, заявила врач

Деменция у пожилых может приводить к развитию обидчивости и капризности. Об этом врач паллиативной помощи Анна Шестакова рассказала порталу NEWS.ru.

Главные признаки деменции у пожилых — это ухудшение памяти и внимания. Но возможны и другие проявления: раздражительность, обидчивость и капризность, головная боль, утомляемость, нарушения сна.

Причинами деменции у людей старше 60 могут быть ухудшение кровоснабжения головного мозга, инсульт, болезнь Альцгеймера, опухоль мозга или алкоголизм.

До этого ученые выяснили, что высокожировая диета приводит к развитию вялотекущего воспаления, диабета и болезни Альцгеймера. Это означает, что недопущение развития диабета у людей с предиабетом может значительно снизить риск деменции.

А врачи из США рекомендовали проверить умственные способности всем людям в возрасте 50-60 лет. И затем следует делать это время от времени, чтобы как можно раньше заметить отклонения от нормы. Это позволит раньше начать терапию: исследования показывают, что в этом случае она наиболее эффективна.

Ранее врач назвала питательные вещества, снижающие риск отеков.